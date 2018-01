Türkiye Gazetesi

Televizyon ve dizilerde izlediğiniz pek çok ünlü ismin hocası olan duayen sanatçı Ayla Algan’ı ziyaret ettik. Algan’a başarılı olmasının, kalıcı olmasının sırrını ve gençlere tavsiyelerini sorduk.

Oyunculuk eğitimi verirken, özellikle çok küçük yaşlardaki çocukların eğitiminde nelere dikkat ediyorsunuz?

Çocuğun annesi ile konuşuyorum. Psikolojik olarak dizi çocuğu etkileyecekse; oynamasın diyorum. Örneğin; normal hayatta anne babası ayrı bir çocuğun, rol gereği anne babası ayrıysa onu mutlaka denetliyorum. Onun dışında; çocuklara araştırma yapmayı, kostüm hazırlatmayı öğretiyorum.

Eğitimlerinizde kullandığınız yöntemler nelerdir?

Drama, Moreno’nun küçüklere de değişik pedagojik metotları. On yedi yaşında kamera önü ya da istiyorsa tiyatro. Ben şu ara kamera önü dersi veriyorum, tiyatro vermiyorum. Kurtlar Vadisi’nde Necati’ye Polat tipine nasıl hazırlandığını sordum. Role müzikle hazırlandığını söyledi. ‘Biz bunu okullarda eğitim vererek öğretiyoruz sen ise doğuştan teknik edinmişsin’ dedim ve ona okul açmasını tavsiye ettim. Şimdi küçükler için okul açtı, onlara gidip masal anlatacağım.

Özellikle gençler sektörde kalıcı olmak için neler yapmalı?

Sorumluluk almalı, kazanıyorsa yatırım yapmalı ama canının her istediğini yapmamalı. Star olup araba satın alacaksa, ondan hiç hayır gelmez. Ama ilk kazandığı parayla anne-babasına ev alırsa, aile içinde yaşamayı biliyorsa, zedelemiyorsa o zaman star olur ve uzun vadeli olur. Tolgahan Sayışman, Bergüzal Korel, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Barış Arduç, Sera Tokdemir, Nihat Altınkaya, Kadir Kandemir gibi pek çok öğrencim şu an çok iyi yerlerde.

MERYEM UZERLİ ROLÜNDEN ÇIKAMADI

Role girmek bizim için şizofrenik bir sendromdur ama çıkıp evimizde, ailemizde kendimiz oluyoruz. Mesele ben ‘Acaba sendrom mu geçiriyorum?’ dedim hocam Süleyman Velioğlu’na. O da bana ‘Hayır, sen duruma girip çıkıyorsun, çıkmazsan sorun var demektir’ dedi. Mesela Meryem’de (Uzerli) öyle bir şey oldu. Meryem, Hürrem’i oynarken tükenmişlik sendromuna girdi. Çünkü; ev açmadı kendine, üç sene otelde süit içinde oturdu. Ne evi, ne çocukluğunun resmi, ne annesinin ne babasının resmi vardı. Senaryo geliyor, orada ezber yapıyor, otelden çıkıyor çekim yerine gidiyordu. Kendini Hürrem zannetmeye başladı.