Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle yapılan gösteride grubun ilk günden bugüne kadarki 4-64 yaşları arasındaki bütün dansçıları yer aldı. Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200’den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergiledi. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan “2008’den beri dünyada sürdürdüğümüz Troia yolculuğu 2018’de katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu