Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle yapılan gösteride grubun ilk günden bugüne kadarki 4-64 yaşları arasındaki bütün dansçıları yer aldı. Doğu ile Batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200’den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergiledi. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan “2008’den beri dünyada sürdürdüğümüz Troia yolculuğu 2018’de katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu
Anadolu Ateşi'nden 5 bininci gösteri
14.01.2018 - 02:38 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, “Anadolu Ateşi - Troya Müzikali” adlı gösterisinin 5 binincisini, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu gerçekleştirdi.
Etiketler : anadolu ateşi,
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