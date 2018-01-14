Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arif V 216 filminin Berlin galası, Alhambra Sineması’nda gerçekleştirildi. Berlinli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği galaya filmin başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldı. Berlinli izleyiciler filmi seyrederken Cem Yılmaz da film boyunca seyircinin tepkisini ölçtü. Hemen hepsi konuşmalarında Almanca birkaç sözcük kullandı. Berlinli Türklerle film izlemenin çok keyif verici olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, “vielen dank” diyerek Almanca teşekkür etti. “Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil” diyen Cem Yılmaz, “Ama Schengen’le geliyoruz yine de. Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık; inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz” deyince salon kahkahaya boğuldu.