Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile popçu Tarkan geçen gün ‘Ümit Hırsızı’ şarkısını birlikte seslendirmek için Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna kapanmıştı.İlerleyen saatlerde Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu da gelmişti. Bülent Ersoy çifte sürpriz yaptı, rötarlı da olsa düğün hediyesi verdi.Diva, hem Tarkan’a hem de Pınar Tevetoğlu’na toplam 11 bin lira değerinde ‘beşi bir yerde’ taktı. Bülent Ersoy bununla da yetinmedi. Gelin hanıma bileklik, yüzük ve kolyeden oluşan 25 bin liralık pırlanta set armağan etti. (Posta)
Bülent Ersoy'dan 1 buçuk yıl sonra Tarkan'a düğün hediyesi
14.01.2018 - 16:56 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bülent Ersoy, Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'na 1.5 yıl gecikme ile düğün hediyesi verdi. Tarkan'a 'beşi bir yerde' taktı, Pınar'a hem beşi bir yerde hem de pırlantalı bileklik, yüzük ve kolye hediye etti.
Etiketler : Bülent Ersoy,Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu,düğün hediyesi,
536296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536296.aspx
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