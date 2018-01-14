Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Levent Yüksel'in (53) kendinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu (22) ile yaşadığı ortaya çıkmıştı.Lidya Özdemiroğlu ve kız arkadaşı Levent Yüksel gözlerden uzakta Zekeriyaköy’de yaşıyordu.1,5 yıldır birlikte olan çift geçen hafta yollarını ayırdı. (Posta)