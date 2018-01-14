Levent Yüksel'in (53) kendinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu (22) ile yaşadığı ortaya çıkmıştı.Lidya Özdemiroğlu ve kız arkadaşı Levent Yüksel gözlerden uzakta Zekeriyaköy’de yaşıyordu.1,5 yıldır birlikte olan çift geçen hafta yollarını ayırdı. (Posta)
Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı
14.01.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Levent Yüksel kendinden 31 yaş küçük kız arkadaşı Lidya Özdemiroğlu'ndan ayrıldı.
Etiketler : levent yüksel,Lidya Özdemiroğlu,magazin haberleri,
536300 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536300.aspx
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