Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Wilma Elles’in yıldızı, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisiyle yeniden parladı. Elles, dizinin Arjantin’de yayınlanmasıyla birlikte, bir anda Trend Topic (TT) listesine girdi. Dizide ‘Caroline’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bu olay üzerine sosyal medya hesabından İspanyolca bir mesaj yayınladı. Yunanistan’dan Mısır’a; Suudi Arabistan’dan Sırbistan’a kadar onlarca ülkede izlenen dizinin, Arjantin’de de ilgi görmesine sevinen Wilma Elles, İspanyolca mesajında izleyenlere teşekkür etti. Ünlü oyuncu duygularını şöyle dile getirdi: Öyle Bir geçer Zaman ki Arjantin’de yayınlandıktan sonra Trend Topic oldum. Çok duygulandım. Ve bu yüzden hayatımda ilk defa İspanyolca öğrenerek teşekkür videosu çektim. Instagram’ımda yayımladığım bu video çok geçmeden yine en çok beğenilen listesine girdi. Birçok ülke insanı tarafından sevilmek beni çok mutlu ediyor...