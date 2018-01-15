Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“All I Need” şarkısıyla adını duyuran Brianna, daha önce geldiği İstanbul’u çok sevdiğini; yeni çıkaracağı single çalışmasının klibini burada çekmeye karar verdiğini açıkladı. Brianna, şarkısının adında da İstanbul’un geçtiğini dile getirdi.