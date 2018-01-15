Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 'World of Dance' programının çekimleri için yola koyulan 48 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, yüzünde beyaz bir maskeyle objektilere takıldı. Cildine bakım yapmak ve makyaja hazırlamak için yolculuğu fırsat bilen Lopez, yol boyunca yüzünde beyaz maskeyle ön koltukta oturdu. Güzel yıldız maskeyi, stüdyoya girmeden hemen önce çıkardı.