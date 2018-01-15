Önceki gün 'World of Dance' programının çekimleri için yola koyulan 48 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, yüzünde beyaz bir maskeyle objektilere takıldı. Cildine bakım yapmak ve makyaja hazırlamak için yolculuğu fırsat bilen Lopez, yol boyunca yüzünde beyaz maskeyle ön koltukta oturdu. Güzel yıldız maskeyi, stüdyoya girmeden hemen önce çıkardı.
Ünlü şarkıcı maskeyle gezdi!
15.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Önceki gün 'World of Dance' programının çekimleri için yola koyulan 48 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, yüzünde beyaz bir maskeyle objektilere takıldı.
Etiketler : jennifer lopez,
536464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536464.aspx
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