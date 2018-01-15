Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Genel Müdürü Eren, Sakarya Taraklı'ya özgü bir anlatım sanatı olan "Yalaza" kültürünün kendine has esprili anlatım tarzına yer veren dizi hakkında bir talepte bulunan öğrenciye cevaben şunları söyledi:

"Dizi bitiyor maalesef, final yapıyor. Onu da üzülerek söyleyeyim. Diziye çok direndik. Çok güzel bir diziydi, ben çok hevesle başladım. İkinci 'Ekmek Teknesi' olur diye başladım, çok da güzel gitti ama bütçe nedeniyle final yapmak zorundayız."

Programa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve KYK Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yanı sıra kurum müdürleri katıldı.