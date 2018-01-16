Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıkladı. Gündüz kuşağında çok sevilen çocuk sahibi olmasını dört gözle bekleyen tüm hayranlarını izleyenlerine verdiği müjde ile sevindirdi. Peki Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş hamile mi?

ZAHİDE YETİŞ HAMİLE OLDUĞUNU CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cem Ersoy'la evli olan sunucu Zahide Yetiş canlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.

STÜDYODAKİLERİ SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Ünlü sunucunun bu sözleri stüdyodakiler tarafından uzun süre alkışlar dinmedi.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. “Allah'ın emir ve yasaklarına uyan” demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan – Selanik, baba tarafı Kütahya’dan İzmir’e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT’de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

DİKSİYON DERSLERİ VERDİ

TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye’yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV' yi sundu, ‘İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV’de “Zahide'yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı.Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yaptı.