Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film ekibi önceki gün Berlin’de, Alhambra Sineması’nda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Berlin’de Türklerle filmini izlemenin çok keyif verici olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, “vielen Dank” diyerek Almanca teşekkür etti. Konuşmasına “Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin’de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil” sözleriyle devam eden Yılmaz “Ama Schengen’le geliyoruz yine de. Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık; inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz” deyince salon kahkahaya boğuldu. Ekip ertesi gün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki galada seyircilerle buluştu. Amsterdam Pathe Arena’daki galaya başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldı. Filmin çekimlerinin 15 ay sürdüğünü ifade eden Cem Yılmaz, ‘Arif v 216’nın, 7’den 70’e herkesin seyredebileceği hem komedi hem romantik hem de serseri bir film olduğunu belirtti.