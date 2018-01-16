Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaç, ‘Gündeş’e uzattığı zeytin dalına cevap geldi mi’ sorusuna şu cevabı verdi: Şu an Ebru’dan bir cevap yok. Çiçeğimi, çikolatamı alıp sahnesine izlemeye gideceğim. Gözünün içine bakacağım. Kızmaz bana. Sever o beni. Ebru ile dostluğum bitmez artık.