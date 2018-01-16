Ortaç, ‘Gündeş’e uzattığı zeytin dalına cevap geldi mi’ sorusuna şu cevabı verdi: Şu an Ebru’dan bir cevap yok. Çiçeğimi, çikolatamı alıp sahnesine izlemeye gideceğim. Gözünün içine bakacağım. Kızmaz bana. Sever o beni. Ebru ile dostluğum bitmez artık.
Serdar Ortaç: Ebru’nun sahnesine gidip af dileyeceğim
16.01.2018 - 02:56 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ile barışmak istediğini dile getiren şarkıcı Serdar Ortaç, bu talebini Uludağ’da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2018’in açılış konserinde yine tekrarladı.
Etiketler : serdar ortaç,ebru gündeş,
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