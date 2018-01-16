Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren, Sakarya Üniversitesinde düzenlenen “Kredi Yurtlar Kurumu Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı”nın açılış dersini verdi. Yeniden yayına girecek olan TRT 2 kanalı hakkında bilgi veren Eren, “Gençlerin ilgi duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz. Gençlik kanalı, tartışmalı bir konu. Gençler televizyon seyretmedikleri için bu konuda kurulan televizyon kanalları bugüne kadar başarılı olmamış. Gençlere yönelik içeriği tanımlamak lazım. Örneğin absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT 2 kanalı kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘YALAZA’ BİTİYOR

Eren, Sakarya Taraklı’ya özgü bir anlatım sanatı olan “Yalaza” kültürünün kendine has esprili tarzına yer veren dizi hakkında bir talepte bulunan öğrenciye cevaben şunları söyledi: “Dizi bitiyor maalesef, final yapıyor. Çok güzel bir diziydi, ben çok hevesle başladım. İkinci ‘Ekmek Teknesi’ olur diye başladım, çok da güzel gitti ama bütçe sebebiyle final yapmak mecburiyetindeyiz...”