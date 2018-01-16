Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

“Dondurmam Gaymak” filminin başrol oyuncusu olan Turan Özdemir, okulunu bitirdikten sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde oynadı. Bu filmlerden bazıları şöyle: Pis Yedili, Geniş Aile, Gölgedeki Renkler, Babam Büfe ve Üvey Aile…

Özdemir, 2006 yılında ise 13. Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştı.