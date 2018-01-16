Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl gösterime giren Recep İvedik 5 ile seyirci rekorunu kıran Şahan Gökbakar, televizyon programları yaptığı dönemde ekrana koyduğu bir başka karakter Kayhan ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gökbakar, filmin tanıtım afişini kişisel Instagram hesabından paylaşmıştı.

9 ŞUBAT'TA GÖSTERİME GİRECEK

NTV'nin haberine göre; Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri beş hafta sürdü ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatan film, 9 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek. Şahan Gökbakar ayrıca geçen günlerde Instagram'ından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesinin Recep İvedik 6 olduğunu da duyurdu.

ŞAHAN YİNE İDDİALI

Şahan Gökbakar, kardeşi Togan ile senaryosunu yazdığı film için, "Kayhan yaptığım skeçler arasında en sevilen karakterlerden biriydi. Sinemadaki hikayesinde de herkesin ona çabucak ısınacağını düşünüyorum" diye konuştu.