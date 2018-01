Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın ayrılığı, sosyal medyanın konusu olmaya devam ediyor.

"CAME TO AHMET KURAL"

Hayranlarının şarkıcıya attığı binlerce mesajın arasında en ilgi çekeni ise, son dönemde Beşiktaş taraftarının, transfer etmek istediği yabancı futbolcular için yazdığı, 'come to' (gel) kelimesinin kullanılması oldu. Yüzlerce kişi Sıla'nın sayfasına, "Come to Ahmet Kural" yazdı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Sıla, 10 aydır birlikte olduğu Ahmet Kural'la yollarını ayırdıktan sonra Twitter'da attığı tweet'le de gündeme geldi. Oyuncuyu Instagram'da takipten çıkaran ve fotoğraflarını silen şarkıcı, "Ben seni kötüleyemem hiç… Çiçekli bir yol vardı, yürüdüm derim. Ayaklarıma dikenler battı ama her ormanda böyle şeyler olur derim" sözlerini paylaşıp, daha sonra sildi.