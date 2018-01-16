Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Aker'in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." dedi.

"CESETLER ŞİŞMESİN DİYE BENİ ÇAĞIRMIŞ"

Cinayet günü otelde bulunan Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağımış." dedi.

"TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN KORKARDI"

Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.