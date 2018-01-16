Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Eda Pera Küçük, birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

“Hayatın kararacak, benden söylemesi”

Dilekçe üzerine harekete geçen savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Şüpheli Tolga Pancaroğlu’nun arkadaşı Deniz Evin, Eda Pera Küçük’e, “Sonu cezaevinde bitecek, kurtuluşun yok. Ara konuş, düzgün konuyu kapatın. Hayatın kararacak benden söylemesi” şeklinde tehdit içerikli mesajlar attı.

Dosyaya, arkadaşı da şüpheli olarak eklendi

Eda Pera Küçük’ün oyuncu Deniz Evin’den şikayetçi olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Evin hakkında ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan savcılık, soruşturma dosyasını Tolga Pancaroğlu’nun dosyası ile birleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden destek

Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından, “Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!” paylaşımını yaparak şarkıcı Haluk Levent’in hesabını etiketledi.

Kadın platformları da sosyal medya hesapları üzerinden ‘BeniDeTehditEtsene’ hashtagıyla tweet atarak Eda Pera Küçük’e destek verdi.