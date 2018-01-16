Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Uludağ’da katıldığı programda sahne alan Gülşen, hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaştı.

"ŞARKILARIMIN YABANCI BİRİ TARAFINDAN DİNLENİLMESİ ÇOK GÜZEL"

Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Gülşen, Adriana Lima'nın kendisini sosyal medya hesabından takibe alması hakkında,"Evet almış. Ben de buraya gelirken duydum. Enteresan tabii ki. Galiba daha önce de Türkiye ile haşir neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabii yaptığım şarkıların yabancı biri tarafından dinleniyor olması da çok güzel. Daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken videolarını paylaşmıştı.



"ADRİNA'YA SORACAĞIM"

Tabii ki bu hoşuma gidiyor. Adriana olduğu için değil. Yurt dışında her hangi bir yabancı birinin sound olarak yakın hissetmesi ve sevmesi, müziğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu ben de bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman, niye daha önce almadın diye." dedi.