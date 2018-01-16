Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda ünlü sunucu Esra Erol’un da kardeşi olan Eda Erol, daha önce Kanal 7’de ekrana gelen “Elif” adlı dizide kamera karşısına geçmişti. Şu günlerde kariyerini emanet ettiği menajeri Selçuk Kaya ile gelen oyunculuk tekliflerini değerlendiren Eda Erol, dün bir film anlaşması yaptı.

Eda Erol’un Metronom Film Yapım’la kod adı “Güneş Çarpması” olan film için imza attığı öğrenildi. Son dönemde spora ağırlık veren ve fit bir fiziğe kavuşan Erol’un ayrıca başka bir yapım şirketiyle de dizi anlaşması yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. (Medyatava)