Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına konuk oldu. Kerimcan, Seren'e kendi programında şoku yaşattı.

"SEREN SERENGİL'E ÇOK KIZDIM"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kerimcan Durmaz Bostancı'da hakkında bilinmeyen birçok şeyi Duymayan Kalmasın canlı yayınında anlattı. Durmaz "Bostancı'daki sahne şovumdan erken ayrılan Seren Serengil ve Fatih Ürek'e çok kızdım. Ben egosu olmayan samimi biriyim insanlar da buna aç olduğu için sevildim. Dj ya da şarkıcı değilim ben sadece şov insanıyım." açıklamalarında bulundu.