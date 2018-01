Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu, ‘Backstabbing for Beginners’ isimli filmde Akademi ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, Jacqueline Bisset ve Theo James’le başrolü paylaştı. ABD, Danimarka ve Kanada ortak yapımı filmin Avrupa galası dün Kopenhag’da yapıldı. Film, Danimarka’da yarın vizyona girecek. Michael Soussan’ın aynı adlı anı kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Danimarkalı sinemacı Per Fly var. Film, genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Soussan’ın gerçek hikâyesini ve onun Birleşmiş Milletler’in “Oil for Food” (Yemek İçin Yağ) Programı’na bağış toplama çabalarını ve BM içindeki yolsuzlukları anlatıyor.