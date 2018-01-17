Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü popçu, gittiği Tayland’ın dünyaca ünlü adası Phuket’te yaptığı tatilini tamamlayıp, 19 Ocak’ta MOİ Sahne’de vereceği konserin provalarına başladı. Dalkılıç; orkestra provaları için Levent Sanayi’de bir hangar kiraladı. Boş olan hangara Dalkılıç’ın provalarını yapması için özel sahne ve ışık sistemi kuruldu.