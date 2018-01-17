Ünlü popçu, gittiği Tayland’ın dünyaca ünlü adası Phuket’te yaptığı tatilini tamamlayıp, 19 Ocak’ta MOİ Sahne’de vereceği konserin provalarına başladı. Dalkılıç; orkestra provaları için Levent Sanayi’de bir hangar kiraladı. Boş olan hangara Dalkılıç’ın provalarını yapması için özel sahne ve ışık sistemi kuruldu.
Tayland’dan geldi hangara kapandı!
17.01.2018 - 02:45 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mall of İstanbul’da bulunan MOİ Sahne, her yıl düzenlediği konserler serisine bu yıl Murat Dalkılıç konseriyle başlıyor.
Etiketler : mall of istanbul,
536951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536951.aspx
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