Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Buray’dan alkışlanacak hareket. “Leyla’dan Sonra” adlı iyilik hareketinin çağrısıyla Halime Nisa’dan haberdar olan ünlü popçu, vakit kaybetmeden yola çıktı. Buray, kendisiyle tanışmak isteyen 4 yaşındaki kan kanseri hastası Halime Nisa’yı Eskişehir’de ziyaret etti. Halime Nisa’yı geçen hafta içi, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret eden Buray, küçük bir sürpriz de yaptı ve ona oyuncak bebek hediye etti. Buray’ı karşısında görünce çok mutlu olan Halime Nisa’nın aldığı hediyeyle sevinci ikiye katlandı. Halime Nisa’yla sohbet eden, onunla birlikte şarkılar söyleyen Buray, çocuğun ailesini de çok mutlu etti. Gönüllüler tarafından başlatılan “Leyla’dan Sonra” hareketi, kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyor ve bunları sosyal medyada duyuruyor. Henüz 4 yaşında olan ve yaklaşık 6 aydır kanserle mücadele eden Halime Nisa’nın dileği de sosyal medya hesapları aracılığıyla Buray’a iletildi. İletide “Halime Nisa çok seviyormuş Buray’ı. Buray’ı görmek istediğini söyledi önce. Sonra biraz durdu ve herhâlde imkânsız olduğunu düşündü ki bebek istemeye karar verdi. Ama tekrar kararını değiştirip sonunda Buray’ın elinde bir oyuncak bebekle tanışmaya gelmesini diledi” notu paylaşılmıştı.