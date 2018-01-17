Usta oyuncunun cenazesinin, bugün saat 10.30’da İzmir Devlet Tiyatrosunda düzenlenecek törenin ardından ikindi namazını müteakip Muğla’nın Yatağan ilçesinde babasının yanına defnedileceği öğrenildi. 2006’da düzenlenen 13. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Özdemir, en son Geniş Aile ve Pis Yedili dizilerinde rol almıştı.
Babasının yanına defnedilecek
17.01.2018 - 02:53 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Dondurmam Gaymak” filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir, İstanbul Beykoz’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Etiketler : turan özdemir,
536953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/536953.aspx
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