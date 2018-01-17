Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncunun cenazesinin, bugün saat 10.30’da İzmir Devlet Tiyatrosunda düzenlenecek törenin ardından ikindi namazını müteakip Muğla’nın Yatağan ilçesinde babasının yanına defnedileceği öğrenildi. 2006’da düzenlenen 13. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Özdemir, en son Geniş Aile ve Pis Yedili dizilerinde rol almıştı.