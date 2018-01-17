Beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında Tokyo sokaklarında gezintiye çıkan Aydın Kurtoğlu, insanlarla sohbet ederek keyifli anlar yaşadı ve albümünü imzalayıp bol bol fotoğraf çektirdi.
Tokyo’da sevgi seli!
17.01.2018 - 03:10 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni şarkısının video klip çekimi için Tokyo’ya giden Aydın Kurtoğlu, yönetmen Murat Joker ve ekibiyle Tokyo sokaklarında Tarkan’ın Kuzu Kuzu şarkısını söyleyerek eğlenceli dakikalarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında Tokyo sokaklarında gezintiye çıkan Aydın Kurtoğlu, insanlarla sohbet ederek keyifli anlar yaşadı ve albümünü imzalayıp bol bol fotoğraf çektirdi.
Etiketler : Aydın Kurtoğlu,tokyo,
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