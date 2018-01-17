Başrolleirni Mehmet Günsür, Bige Önal ve Timuçin Esen'in paylaştığı, Martıların Efendisi filmi, sinemaseverlerin ilgisini çekmedi. Filmi üç haftada sadece 59 bin kişi izledi, yapımcısı büyük şok yaşadı. (Günaydın)
Martıların Efendisi'ne kötü haber
17.01.2018 - 09:04 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üç hafta önce vizyona giren Martıların Efendisi filmi sadece 59 bin kişi izledi, yapımcısı büyük şok yaşadı.
Etiketler : Martıların Efendisi,
537021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/537021.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER