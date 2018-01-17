Başrolleirni Mehmet Günsür, Bige Önal ve Timuçin Esen'in paylaştığı, Martıların Efendisi filmi, sinemaseverlerin ilgisini çekmedi. Filmi üç haftada sadece 59 bin kişi izledi, yapımcısı büyük şok yaşadı. (Günaydın)