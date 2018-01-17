Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolleirni Mehmet Günsür, Bige Önal ve Timuçin Esen'in paylaştığı, Martıların Efendisi filmi, sinemaseverlerin ilgisini çekmedi. Filmi üç haftada sadece 59 bin kişi izledi, yapımcısı büyük şok yaşadı. (Günaydın)