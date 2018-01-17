Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Recep İvedik, Celal ile Ceren ve Osman Pazarlama gibi filmleriyle sinemada başarı sağlayan Şahan Gökbakar, Dikkat Şahan Çıkabilir isimli komedi programındaki karakterlerden biri olan Kayhan'ın ilk fragmanını izleyecilerin beğenisine sundu.

9 ŞUBAT'TA GÖSTERİME GÖRECEK

Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri beş hafta sürdü ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatan film, 9 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN BİR SONRAKİ PROJESİ RECEP İVEDİK 6

Şahan Gökbakar ayrıca geçen günlerde Instagram'ından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesinin Recep İvedik 6 olduğunu da duyurdu.