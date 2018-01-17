Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rixos Grand Ankara Hotel'de düzenlenen tören Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ravza Kavakcı Kan, Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Törende medyanın önemine değinen Başbakan Yıldırım, “Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil; medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım” şeklinde konuştu.

"Bu diziyi hayata geçirmek büyük bir sorumluluk"

Anadolu’da yayın yapan 340 medya kuruluşunun oylaması ile belirlenen yarışmada izlenme rekorları kıran Söz dizisi “Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü. Dizi, Türk ordusunun gücünü ve Türk askerinin kutsal görevinin değerini ekranlara taşıyarak halkın büyük ilgisini çekti. Ödülü Söz dizisinin Yarbay Erdem'i Nihat Altınkaya'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takdim etti. Dizi çekimlerinin yoğun tempoda devam ettiğini belirten Altınkaya, çok büyük bir keyifle çalışan bir ekip olduklarını söyledi. Bunun izleyicilere yansıması olarak da çok güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Altınkaya, "Askeri oynamak çok güzel çünkü erkek olarak çocukluğumuzdan beri silahla oynamayı seviyoruz. Ben de aynı şekilde çok keyifle rolümü canlandırmaya çalışıyorum. Bu diziyi hayata geçirmek büyük bir sorumluluk. Mutluyuz gururluyuz, güzel şeyler aktardığımızı düşünüyoruz. Emeğinin karşılığını böyle güzel ödüllerle taçlandırmak gurur verici" diye konuştu.

Ekip arkadaşlarını da unutmayan Altınkaya, "Onları çok seviyorum, kısa sürede kaynaşıp bu çok güzel bir ekip olduk. Güzel bir iş yapabilmenin altında birbirimize sevgimiz, saygımız var. Hepimizin emeğine sağlık" dedi.