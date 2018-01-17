Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beykoz’daki evinde önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ödüllü oyuncu Turan Özdemir’in cenazesi, tiyatroya ilk başladığı İzmir’e getirildi. Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi’nde, Özdemir için tören düzenlendi. Sanatçının tabutu son kez sahneye konuldu, eşi Müzeyyen Özdemir, kızı Ezgi Özdemir ile oğlu Ozan Özdemir, törende taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncunun ailesini, sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Konak Sahnesi'ndeki törene Turan Özdemir’in eşi Müzeyyen, kızı Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir’in yanı sıra yönetmen ve tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Tomris Çetinel, yönetmen Tayfun Karamahmutoğlu ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gözyaşlarını tutamadılar



Tören sırasında Özdemir’in eşi Müzeyyen Özdemir ile kızı Ezgi Özdemir gözyaşlarına boğuldu.



Özdemir’in tabutu sahnede yer alırken, oynadığı filmlerden kesitler de yayınlandı. Saygı duruşunun ardından oyuncu Özdemir‘in sanatçı arkadaşları sahneye çıkarak, ünlü oyuncuyla anılarını paylaştı. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Turan Özdemir’in sanatçı vasfını başından sonuna kadar en iyi şekilde taşıyan çok değerli bir kişi olduğunu söyledi.

"Mesleğe sevdalı olarak gitti"



Tören sonrası gazetecilere duygularını aktaran yönetmen ve tiyatro oyuncusu Orhan Aydın şunları söyledi:



"Zor zamanlar, ülkenin ne kadar ışıklı insanı varsa sıraya girmiş durumdalar sanki. Turan’ın bir özelliği mesleğe sevdalı olmasıydı. Önce tiyatroya sonra sinemaya ve tabi ki hayata her boyutuyla hayata sevdalı olmasıydı. Çiçeğe, sokak hayvanına, insana sevdalı olmasıydı. Şiir sever gibiydi. Hep uzun soluklu romanları sever gibiydi ya da başladığında hiç bitmeyecek sinema film gibi bakardı hayata." diye konuştu.

Alkışlarla uğurlandı



Törenin ardından Turan Özdemir’in cenazesi alkışlarla Konak Sahnesi’nden çıkartılarak defnedileceği Muğla’nın Yatağan ilçesine götürülmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir’in cenazesi ikindi namazının ardından defnedilecek.

