Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamdi Alkan’ın yönettiği dizinin ekibine sonradan katılan Anıl İlter’in dün bir sahneyi çekerken yönetmen Hamdi Alkan'la tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Anıl İlter, tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etti. Bir süredir rolüyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sık sık dile getiren ve sinirleri bozuk olan İlter, bağıra çağıra seti terk etti. Bunun üzerine yapım şirketi Anıl İlter’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başladı. Öte yandan başta FOX’ta ekrana geleceği ilan edilen "Çukurdere"nin daha sonra Atv’ye transferi gündeme gelmiş ancak son anda dizinin yeniden FOX’un dizi listesine alındığı ortaya çıkmıştı. Yayın tarihi henüz netleşmeyen dizinin tanıtım çekimlerinde de Ali Sürmeli, bir kadın oyuncuyla tartışmıştı. Yapım şirketi, Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal’la anlaşmıştı. (Medyatava)