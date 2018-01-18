Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır bir sinema filmiyle seyircisinin karşısına çıkmayan Mehmet Ali Erbil, sunucuların neden sinemada olmadığına dair yönelttiği soruya; “Beni heyecanlandıran, tatmin eden bir senaryo gelse tabi ki sinema filminde oynamak isterim ancak gelmiyor. O eski senaristler kalmadı” şeklinde bir yanıt verdi. Sözlerine; “Kendi senaryonu kendin yazmalısın ama benim de televizyon gibi çok zaman isteyen bir işim olduğu için buna fırsat bulamıyorum. Bunu yapan arkadaşlar var tabi ki Cem, Şahan, Gupse gibi…” ifadeleriyle devam eden Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay’ın ilk Deliha filmini izlediğini söyledi.

GUPSE VE CEM’LE İLGİLİ KONUŞTU

Sunucuların filmi nasıl bulduğunu sorması üzerine Erbil şunları söyledi: “Kendisi oyunculuğunu sevdiğim, enerjisini beğendiğim bir kızdı vakit ayırıp gittim ama kötü bir film izledim, müsamere gibiydi. Yazık oldu” ikinci filminde Gupse’nin yönetmen koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine Erbil, “Benim ailem sinemacı, babam bu işin içindeydi ama ben böyle bir şeye cesaret etmedim. Çağan Irmak’lar, Ertem Eğilmez’ler gibi yönetmenler varken neyin cesaretidir, neyin özgüvenidir anlamak mümkün değil doğrusu…” şeklinde konuştu.

Cem Yılmaz’ın son filmini beğenip beğenmediğine dair bir soruya ise; “Cem, G.O.R.A filmini çıkardığında sinemada izlemiş ve Arif’i sevmiştim. Ancak sonraki filmlerinde aynı ışığı alamayacağımı, eğlenemeyeceğimi düşündüğümden gitmedim. Türkiye’de uzay filmlerinin tutması zor, o filmler tutmaz. Zaten bu kadar tutmasının sebebi onun basın kanalıyla pohpohlanması… Bu durum Şahan için de geçerli… Medya Şahan’ı desteklediğinin onda biri kadar beni desteklemedi” dedi.