Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil 35. yaşına girdi. Köstendil için ilk kutlama salı günü sette ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra ise Köstendil için oyuncu sevgilisi Cansu Tosun sürpriz yaparak bir parti verdi.Bu gelişmelerin ardından ise önceki gün Etiler'de görüntülenen Tosun, Köstendil ile bu yıl evleneceklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan ikiliden 29 yaşındaki Tosun, "Bu sene kesin olacak ama henüz tarih belli değil” ifadelerini kullandı. “Nişanlınızı Vartolu karakteri çok seviliyor. Kıskançlık oluyor mu?” sorusuna ise Tosun, “Bizim işimiz sevilmek” yanıtını verdi.