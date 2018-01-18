Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 103. bölüm de Ertuğrul Bey ve alplerinin fetih öncesi namaz kılması ile başlıyor. Alplerine konuşma yapan Ertuğrul Bey, fetih için harekete geçiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. Bölüm Fragmanı ve Diriliş Ertuğrul hakkında merak edilenler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kalenin gizli çıkışında pusu kurmuş bekleyen Atsız Bey, Titan ve askerlerinin kapıyı kapatmaya geldiğini görüyor ve saldırıya geçiyor. Şiddetli bir cenk yaşanıyor. Birçok Bizans askeri ölürken, çok sayıda alp de şehit oluyor.

ARES VE ASKERLERİ GAFİL AVLANDI

Karacahisar Kalesi'ne gizli dehlizden sızmaya başaran Ertuğrul ve alpleri Kale'de kutlama yapan Ares ve askerlerini gafil avlıyor. Ares, Ertuğrul'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ertuğrul ile Ares büyük bir cenke tutuşuyor.

Ertuğrul Bey, Ares'in ve askerlerini öldürerek Karacahisar Kalesi'ni fethediyor. Ares'in tahtına kılıcını saplayan Ertuğrul Bey, gazanın gururunu yaşıyor.