Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesinde tedavisine devam edilen Kara’yı önceki akşam şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. Kara, ünlü şarkıcıyı karşısında görünce çok şaşırdı ve sevindi. Ünlü şarkıcı 40 dakika kaldığı Bilge ve babası Mehmet Kara’ya moral verdi.