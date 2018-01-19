İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesinde tedavisine devam edilen Kara’yı önceki akşam şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. Kara, ünlü şarkıcıyı karşısında görünce çok şaşırdı ve sevindi. Ünlü şarkıcı 40 dakika kaldığı Bilge ve babası Mehmet Kara’ya moral verdi.
Haluk Levent engelli küçük kızı sevindirdi
19.01.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de omuriliği kese şeklinde dışa doğru olan ve ağrıları dinsin diye ailesi tarafından duvara yapılan aparatla oturması sağlanan 14 yaşındaki Bilge Kara’nın tedavisine geçtiğimiz aylarda İstanbul’da başlanmıştı.
Etiketler : haluk levent,
537509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/537509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER