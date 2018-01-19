Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcının son durağı Şanlıurfa oldu. İl Jandarma Komutanlığında, kendisini dinleyen askerlerin eşliğinde şarkılarını seslendiren Güney, Mehmetçik’le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Her zaman bu tür konserleri seve seve vereceğini dile getiren Yusuf Güney, oldukça moralli gördüğü Mehmetçik’le bir arada olmanın kendisine de büyük moral olduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de Sanatçı Yusuf Güney’e konseri için teşekkür etti.