Ünlü şarkıcının son durağı Şanlıurfa oldu. İl Jandarma Komutanlığında, kendisini dinleyen askerlerin eşliğinde şarkılarını seslendiren Güney, Mehmetçik’le fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Her zaman bu tür konserleri seve seve vereceğini dile getiren Yusuf Güney, oldukça moralli gördüğü Mehmetçik’le bir arada olmanın kendisine de büyük moral olduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de Sanatçı Yusuf Güney’e konseri için teşekkür etti.
Mehmetçiğe moral konseri
19.01.2018 - 02:46 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Şırnak’ta bulunan askerlere verdiği konser serisine başlayan Yusuf Güney, ardından Van, Diyarbakır ve Mardin’de Mehmetçiğe moral vermişti.
Etiketler : yusuf güney,mehmetçik,
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