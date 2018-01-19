Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son şarkısı “Beni Vurup Yerde Bırakma” ile beğeni toplayan ünlü sanatçı Emre Aydın, başarısını kilometrelerce uzaklıktaki hayranlarıyla buluşarak perçinlemeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 19 Ocak’ta Bursa Jolly Joker’de uzun soluklu bir turne maratonunun startını verecek. Ertesi gün Ankara’da sahne alacak olan sanatçı, 3 aya 26 konser sığdıracak. İzmir’den Şanlıurfa’ya yurdun dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak olan Emre Aydın, yurt dışında da sahne alacak. Şarkıcı, konserden konsere koşarken yaklaşık 16 bin kilometre yolculuk yapacak. Aydın, Hollanda ve Almanya’daki sevenleriyle de buluşacak. Avrupa konserlerinden sonra yurda dönecek olan şarkıcı, yoğun temposunu nisan ayında da sürdürecek. Emre Aydın, turne programını 21 Nisan’da İstanbul Sanat Performans’ta vereceği konserle noktalayacak.