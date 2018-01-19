Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baba özlemi çektiğini her fırsatta dile getiren Tayfun Erdoğan’ın yazıp paylaştığı o metin şöyle: Biliyorum ki göreceksin bu resmi. Duyacaksın bunları. Evet biliyorum, ya içten içe gördüğün zaman yine bana söyleneceksin, kızacaksın ya da içten içe bir boşluğa bırakacaksın kendini. Onu da biliyorum evet... Zor mu ki, ne olurdu arasan ‘Gel oğlum 6 yıl oldu artık bitsin’ desen, ‘Nereye kadar böyle’ desen. Eskisi gibi baba oğul gururlu gururlu resimler çektirsek. Benimle derbi maçlarında iddiaya girerdin, yine girmez miyiz? Resim koyarsın, mesela, bir sabah kahvaltısında ‘Oğullarımla sabah kahvaltım’ diye... Ben bile heyecanlanıyorum yazarken. Yaşamayalım mı evlat baba ilişkisini. Gelsen desen, ‘Evet, hatalarımız oldu, sen de ben de anladık’ desen, ben koşa koşa gelir elini öperim zaten. Unutma, ben sana hayran olan, seni örnek gören oğlunum. Affetmek Allah’a mahsustur ve hatalar insanlar için. Bunları okuduğunda umarım biraz olsun eski günleri hatırlarsın; başımı okşadığın, beni öptüğün o yılları… Seni seviyorum ben. Babam benim.