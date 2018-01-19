Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık her perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan yeni dizi Mehmetçik Kut'ül - Amare, seyirciyle buluştu. İlk bölümüyle geçer not alan Mehmetçik Kut'ül - Amare, son sahnesiyle de izleyecleri mest etti.

ERDOĞAN, İZLERKEN AĞLAMIŞTI

''Mehmetçik Kut'ül Amare'' dizisinin galasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eşi Emine Erdoğan'la birlikte ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sahnelerde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

1. bölümün ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dizi hakkında binlerce yorum yapılırken, izleyici özellikle son sahnedeki şiire değindi.