Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Business koltukta oturan Bülent Ersoy, yanında oturan diğer yolcuyu istemeyince sesini yükseltti ve "Ben yanımda kimseyi istemiyorum" diyerek uçağı birbirine kattı.

"YANINDAKİ KOLTUKLARI DA ALSAYDIN"

Daha sonra gelen görevliye de "Ben yanımda kimseyi istemiyorum" diyerek tepkisini sürdüren Ersoy'a görevlilerin cevabı ise "Madem kimseyi istemiyordunuz, yanınızdaki koltukları da satın alsaydınız" oldu.

30 DAKİKA GECİKMELİ KALKTI

Yaklaşık yarım saat süren tartışma sonrası Bülent Ersoy'un bu tutumuna boyun eğen THY görevlileri, Ersoy'un yanında oturan yolcuyu başka bir koltukta oturmaya ikna edince uçak 30 dakika gecikmeli de olsa İstanbul'a hareket etti.

ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Aynı uçakta fuardan dönen ve İstanbul'a seyahat eden manken Çağla Şikel ile Özge Ulusoy gibi ünlü isimler de bu yaşananları sadece izlemekle yetindi.