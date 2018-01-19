Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alan TRT 1'nin yeni dizisi 'Mehmetçik Kut'ül Amare', ilk bölümünde izlenme rekoru kırdı.

İLK BÖLÜMÜNDE REKOR KIRDI

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, dün akşam yayınlanan ilk bölümünde en çok izlenenler listesinde 1. sıraya oturdu.