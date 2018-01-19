Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evlenmek için söz veren ünlü sanatçı Alişan, en sonunda muradına eriyor. Buse Varol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan, dün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile 5 Mayıs'ta evleneceğini duyurdu. Aileleri tanışan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

"Bir sonraki resepsiyona eşimle katılacağım"

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda renkli anlar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Efendim, söz veriyorum 6 ay içinde evleneceğim, bir daha ki buluşmaya eşimle birlikte geleceğim" diyen Alişan söz vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ece Erken'i "Bu çocuğu artık evlendir" diye görevlendirdi. Konuyla ilgili Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda paylaşımda bulunan Alişan, "Söz ağızdan çıktı bir kere geriye dönüş yok" yazmıştı.