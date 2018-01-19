Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nalan Varol kansere yakalandı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün üzücü bir haber öğrenildi. Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Nalan Varol kansere yakalandığını duyurdu. Peki Nalan Varol kimdir, kaç yaşında, ne kanseri? Canlı yayında üzen haberi veren Varol, zor durumda olduğunu söyledi ve yardım istedi. İşte Nalan Varol hakkında merak edilenler...

NALAN VAROL KANSERE YAKALANDI

Türk Sanat Müziği denilince akla gelen isimlerden biri olan Nalan Varol kanser hastalığıyla baş ediyor. Zor durumda olduğunu söyleyen ve Ankara'da yaşayan Nalan Varol, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım çağrısında bulundu.

"KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM"

Nalan Varol Müge Anlı'nın programında şunları söyledi: "Annem başkasıyla evlenince üvey babamla kalmamak için 14 yaşında evlendim. Daha doğrusu annem istedi evlenmemi. Uzun zamandır çalışamıyorum. Şimdi çok zor durumdayım. Hatta kiramı bile ödeyemiyorum. 10 sene önce kansere yakalandım. Sonra tam atlattım derken yine tekrarladı. Yalnızım, parçalanmış bir ailenin kızıyım. Ayrıca hastalığım için bile tedavi olamıyorum.

"KADIN SIĞINMA EVİNDE KALDIM"

​Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Kadın sığınma evinde kaldım. Kanserden dolayı engelli maaşı alıyorum ama yetmiyor. Durumu çok iyi olan insanlar, sanatçı arkadaşlar, ben onlardan yardım bekliyorum. Belki toparlanırım."

NALAN VAROL KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nalan Varol, genç yaşlardan itibaren müzisyenliğe başlar ve o dönemlerde çok sevilen bir ses sanatçısı olur. Henüz daha 14 yaşındayken ilk evliliğini gerçekleştirir. Evlenmesinin sebebini ise annesinin başka bir adamla evlenmesi olarak dile getirir. Uzun bir dönem çalıştıktan sonra kanserle mücadele etmeye başlar. Kanser yüzünden çalışamaz ve devletten yardım ister. Müge Anlı İle Tatlı Sert adlı sabah programına katılarak içinde bulunduğu durumu anlatır ve kendisine yardım uzatılmasını ister. Şu anda Ankara'da yaşamaktadır.