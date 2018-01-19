Fulden Uras, geçtiğimiz yıl sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı. Onur Akay, 49 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında, “Ciddi ağrıları olan Fulden günlerdir evinde hareketsiz bir şekilde yatıyor. Telefonlarına bile cevap veremeyen Uras, ilaç tedavisi görüyor. Bugünemar çekilmek üzere hastanede ve doktorları ameliyat olup olmayacağına karar verecek. Arkadaşımız dualarınızla iyi olacak inşallah" açıklamasında bulundu.
Fulden Uras hastanelik oldu!
19.01.2018 - 19:37 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Fulden Uras’ın boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılarla hareketsiz yattığını ve zor günler geçirdiğini açıkladı.
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