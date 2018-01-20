Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

39 yaşındaki manken Çağla Şıkel, 11 yaşında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çağla Şıkel'in bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"O GÖZÜMDEKİ PARILTIYI ÖZLEMİŞİM"

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla yıllar öncesine götürdü. Modelliğe başlamadan önce bale dersleri alan Şıkel, o günlere ait fotoğrafını "Gün sonu tebessümle baktım kendime…O gözümdeki parıltıyı özlemişim…Nasıl dertsiz tasasız hiçbir şeysiz… Mutlu sadece mutlu… Küçük Çağla, ne güzelsin seni çok özledim" mesajıyla Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları;