Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırları içerisinde bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye yönelik operasyon başlattı. Bu harekâta ünlülerden de destek geldi. İşte ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları o mesajlar:

FAHRİYE EVCEN: Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: Afrin’e giden kahraman Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Yolları açık, gazaları mübarek olsun yiğitlerin...

BURAK ÖZÇİVİT: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

HADİSE: Dualarımız, kahraman Türk askerlerimizle... Allah yardımcınız olsun...

ŞAHAN GÖKBAKAR: Ana kuzuları, yiğitler. Ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor çarpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan bütün askerlerimizi Allah korusun.

İBRAHİM TATLISES: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle..

EMRE ALTUĞ: Mehmetçiklerimizin sağ salim evlerine dönebilmesi dileğiyle..

PINAR ALTUĞ ATACAN: Sağlıkla gidip dönün.

IŞIN KARACA: Afrin Harekâtı başladı. Yüce Allah’ım sen kınalı kuzularımızı koru. Güç, kuvvet ve sağlıklı eve dönmelerini sağla. Âmin.

DEMET AKALIN: Allah yâr ve yardımcıları olsun tüm Mehmetçiklerin.

BENGÜ: Allah yâr ve yardımcınız olsun...Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun.

HANDE YENER: Allah bütün Mehmetçiklerimizin, yanında olsun... Şanlı Türk ordumuzu korusun... Kalbimiz sizinle... Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle...

ECE ERKEN: Dualarımız, bu zorlu görevde canını, ruhunu Afrin'de ortaya koyan kahraman Türk askerlerimizle. Allah yardımcıları olsun.

SİNAN AKÇIL: Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin Dalı Harekâtı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz. Aslanlar kalbimiz sizinle.

ALİŞAN: Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için.