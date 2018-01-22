HABER MERKEZİ
Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırları içerisinde bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye yönelik operasyon başlattı. Bu harekâta ünlülerden de destek geldi. İşte ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları o mesajlar:
FAHRİYE EVCEN: Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!
ENGİN ALTAN DÜZYATAN: Afrin’e giden kahraman Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Yolları açık, gazaları mübarek olsun yiğitlerin...
BURAK ÖZÇİVİT: Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.
HADİSE: Dualarımız, kahraman Türk askerlerimizle... Allah yardımcınız olsun...
ŞAHAN GÖKBAKAR: Ana kuzuları, yiğitler. Ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor çarpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan bütün askerlerimizi Allah korusun.
İBRAHİM TATLISES: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle..
EMRE ALTUĞ: Mehmetçiklerimizin sağ salim evlerine dönebilmesi dileğiyle..
PINAR ALTUĞ ATACAN: Sağlıkla gidip dönün.
IŞIN KARACA: Afrin Harekâtı başladı. Yüce Allah’ım sen kınalı kuzularımızı koru. Güç, kuvvet ve sağlıklı eve dönmelerini sağla. Âmin.
DEMET AKALIN: Allah yâr ve yardımcıları olsun tüm Mehmetçiklerin.
BENGÜ: Allah yâr ve yardımcınız olsun...Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun.
HANDE YENER: Allah bütün Mehmetçiklerimizin, yanında olsun... Şanlı Türk ordumuzu korusun... Kalbimiz sizinle... Hayırlı haberlerinizi duymak dileğiyle...
ECE ERKEN: Dualarımız, bu zorlu görevde canını, ruhunu Afrin'de ortaya koyan kahraman Türk askerlerimizle. Allah yardımcıları olsun.
SİNAN AKÇIL: Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin Dalı Harekâtı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz. Aslanlar kalbimiz sizinle.
ALİŞAN: Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için.
Şöhretlerden Mehmetçiğe destek: Yüreğimiz sizlerle
Türk askeri teröristlerin işini yerinde bitirmek için Afrin'e girdi. Kahramanların başarısı için ünlüler de dua etti.
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