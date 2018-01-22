Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Belediyesi, "Ustalara Saygı Gecesi" projesi kapsamında Türk Sanat Müziği'nin 3 duayen ismi Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca ve Amir Ateş’i Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi. Geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda sanatsever katıldı.

3 isimde sahnede en özel eserlerini seslendirdi

Büyükçekmece Musiki Derneği Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan koro tarafından verilen konserde, Türk Sanat Müziği’nin üç dev ismi Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca ve Amir Ateş’in eserleri seslendirildi. 3 bölümden oluşan konserde, Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca ve Amir Ateş da sahne alarak Türk Musikisinin dillerde ve gönüllerde yer eden eserlerini sanatseverler için seslendirdi. 3 isim de eser sonunda sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Konserin sonunda ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca, Amir Ateş ve Büyükçekmece Musiki Derneği Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan koro tarafından ‘Büyükçekmece’ isimli eser hep bir ağızdan okundu.

“Ustalara Saygı Gecesi bizim için başka bir anlam taşır”

Konser sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘Ustalara Saygı Gecesi’ için bir araya gelen 3 isme çiçek ve plaket takdim etti. Düzenlenen gece için konuşan Başkan Hasan Akgün, “Hepsine çok teşekkür ediyoruz, sanat hayatına vermiş oldukları katkıdan dolayı. Şarkı okuyabiliriz, bana da öğretirler hiç bilmediğim bir iş. Ben de bir şarkı okuyabilirim. Önemli olan bu dünyadan gittikten sonra gerideki eserlerinizin okunmasıdır. Sizler bu akşam buradaysanız bunun bir sebebi vardır. Siz Türk sanatı hayatına emek verdiniz, binlerce eser bıraktınız, o yüzden bu akşam buradasınız. Kültür ve sanat hayatında çok önemli işler yapan Büyükçekmece Belediyesi’nin bu ‘Ustalara Saygı Gecesi’ bizim için başka bir anlam taşır. Bunda saygı vardır, inanç ve inanmak vardır. Bunda gönül zenginliği, hatırlama, arama vardır” dedi.