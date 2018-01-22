Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla başlatılan ''Zeytin Dalı Harekatı'' ile ilgili paylaşımda bulundu.

ROL ALDIĞI FİLMDEN KARE PAYLAŞTI

Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

CANLI YAYINDA MASAYA YATIRILDI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da Burak Özçivit'in bu paylaşımı masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan yapımcı Erol Köse, yakışıklı oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARIN..."

Burak Özçivit'in filminin reklamını yapmak için böyle bir kare paylaştığına vurgu yapan Köse, "Filminin afişini böyle bir olayda kullanırsan bunun adı rant elde etmek olur. Kendini Rambo yapmış orada. Bedelli askerlik yapanların, uzun dönem askerlik yapanlara göre sesini biraz kısmaları gerektiği inancındayım. Kesinlikle burada art niyet olduğunu düşünüyorum" dedi.