Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fi final mi yapıyor? Puhu Tv'de yayınlanan Fi dizisi final yapacağını açıkladı. Peki Fi ne zaman final yapacak. Fenomen dizi Fi'nin ne zaman final yapacağı belli oldu. Puhu TV resmi Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Fi dizisinin final tarihi

Fİ FİNAL Mİ YAPIYOR?



Geçtiğimiz sezon "Fi" olarak başlayan ve bu sezon "Çi" olarak yayınlanmaya devam eden dizi, final kararı aldı. Puhu TV'nin resmi Twitter hesanından 3 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda "Sır perdesi kalkıyor, gerçekler ortaya çıkıyor. Geri sayım başlasın! #finaledoğru son 3 bölüm!' denildi.