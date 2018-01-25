Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’da Süleyman Şah karakterini canlandıran şimdilerde ise “Mehmetçik/Kutü’l Amare”de rol alan usta oyuncu Serdar Gökhan, samimi açıklamalar yaptı. 15 Mart 1946’te Bolu’da doğduğunu belirten oyuncu “5 yaşındayken annemle babam ayrıldı. Annem bize bakmak için çok çalıştı. Çocukluğum yoksulluk içinde geçti. Sinemayla dublörlük sayesinde tanıştım. Öyle tepeden inmedik. Bizim zamanımızda şimdiki gibi öyle akşam yat sabah kalk artistlik yok” şeklinde konuştu.

İlginç bir anısını da paylaşan Gökhan, şunları aktardı: Hiç unutmam Türkân Şoray’la Murat Soydan’ın bir filmiydi. Kenardan izliyordum çekimleri. Soydan, bir sahnede denize atlayıp Türkân Şoray’ı kurtaracaktı. Fakat yönetmen Nejat Saydam’a ‘Abi ben yüzme bilmem’ dedi. Bayağı bir tartıştılar. Saydam etrafa bakınırken bana, ‘Sen, sen gel buraya’ dedi. Gittim yanına. ‘Dön şöyle bir’ dedi, etrafında döndük. ‘Manken gibi. Smokini buna giydirin’ dedi. ‘Abi ne yapacağım ben onu giyip?’ ‘Yüzünü hiç göstermeyip bu kazmanın dublörlüğünü yapacaksın. Camdan çıkıp atlayıp Türkan Hanımı kurtaracaksın’ dedi. ‘Camdan çıkıp atlamam’ dedim. ‘Nereden atlayacaksın’ dedi. ‘Kapıyı açmadan camı parçalar atlarım’ dedim. Seti hazırladılar. Kendimi göstereceğim ya. Gerildim gerildim, o camı bir patlattım. Direkt suya... Kafamı çıkardım bütün ekip beni alkışlıyor. Nejat Bey ‘Şu kartımı al yarın bana uğra’ dedi. Sinemaya ilk adımı böyle attık.

Aşırı milliyetçiyimdir

“İki dedem Balkan Harbi’nde şehit düştü. Aşırı milliyetçi bir yapım var. Tarihimizi, geçmişimizi çok seviyorum ve bağlıyım. Bu yüzden tarihî filmlerde oynamayı tercih ettim. Ülke aleyhine yapılan işleri tasvip etmiyorum. 1976’ya kadar film yaptım. 1976’da sinema sektörü parasızlıktan sapıttı. Kendimi kenara çektim. Sağ olsun çok uyanık yapımcılarımız var. Daha sonra da şarkıcı türkücü filmlerine döndüler. Seyirciyi de uzaklaştırdılar sinemadan. İyi yapıtlar yapanlar da sinemadan kazandıklarını sinemaya yatırmadı.”

120 filmde başrol...

Askerlik sonrası da iki sene dublörlük yaptığını kaydeden Serdar Gökhan “1970’de ilk başrolümü oynadım. O gün bugün 120 sinema filminde başrol oynadım. Benim asıl adım Nusret Ersöz. Sinemayla beraber Serdar Gökhan oldu. Sinematografik olması için” dedi.